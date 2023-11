FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 letztendlich freundlich

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in London zurück.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 7 488,20 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,296 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 483,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7 483,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 450,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 494,72 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,214 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 389,70 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2023, einen Stand von 7 333,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, lag der FTSE 100 bei 7 466,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 sank der Index bereits um 0,872 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Kingfisher (+ 2,05 Prozent auf 2,19 GBP), Ocado Group (+ 2,00 Prozent auf 5,71 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,95 Prozent auf 31,59 EUR), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,68 Prozent auf 5,45 GBP) und Tesco (+ 1,36 Prozent auf 2,84 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Sage (-2,34 Prozent auf 11,04 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,46 Prozent auf 7,13 GBP), Flutter Entertainment (-1,41 Prozent auf 126,20 GBP), Admiral Group (-1,19 Prozent auf 26,64 GBP) und Compass Group (-1,00 Prozent auf 20,70 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 44 256 328 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,849 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

