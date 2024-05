FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag fester

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 1,05 Prozent höher bei 8 299,66 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,594 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 213,49 Punkten, nach 8 213,49 Punkten am Vortag.

Bei 8 213,49 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 311,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 911,16 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 628,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 7 778,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,49 Prozent nach oben. Bei 8 311,02 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell DCC (+ 4,46 Prozent auf 57,40 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,24 Prozent auf 79,76 GBP), Rentokil Initial (+ 2,86 Prozent auf 4,19 GBP), Kingfisher (+ 2,61 Prozent auf 2,55 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,61 Prozent auf 161,15 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Phoenix Group (-1,94 Prozent auf 5,09 GBP), Smith Nephew (-1,26 Prozent auf 9,84 GBP), Smurfit Kappa (-0,87 Prozent auf 43,32 EUR), Haleon (-0,73 Prozent auf 3,28 GBP) und Standard Chartered (-0,50 Prozent auf 7,51 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 559 942 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217,695 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at