FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,07 Prozent leichter bei 8 352,38 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,594 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 358,25 Punkten, nach 8 358,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 350,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 391,81 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 8 229,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 155,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der FTSE 100 7 402,14 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,17 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 4,69 Prozent auf 7,36 GBP), BP (+ 1,81 Prozent auf 4,07 GBP), D S Smith (+ 1,62 Prozent auf 4,54 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,09 Prozent auf 106,50 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,04 Prozent auf 25,63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Intertek (-3,23 Prozent auf 49,50 GBP), Weir Group (-1,76 Prozent auf 21,22 GBP), Entain (-1,54 Prozent auf 7,16 GBP), Severn Trent (-1,51 Prozent auf 26,73 GBP) und Prudential (-1,41 Prozent auf 6,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 22 750 394 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 222,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at