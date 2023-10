FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 7 650,96 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,445 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 675,21 Punkten in den Handel, nach 7 675,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 650,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 676,77 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,676 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 652,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 453,69 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Wert von 6 936,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Whitbread (+ 3,25 Prozent auf 34,31 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,23 Prozent auf 1,40 GBP), Endeavour Mining (+ 0,83) Prozent auf 16,92 GBP), Next (+ 0,56 Prozent auf 72,22 GBP) und M&G (+ 0,45 Prozent auf 1,99 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Barratt Developments (-1,82 Prozent auf 4,16 GBP), The Berkeley Group (-1,54 Prozent auf 40,36 GBP), Taylor Wimpey (-1,48 Prozent auf 1,10 GBP), Rolls-Royce (-1,44 Prozent auf 2,13 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,42 Prozent auf 6,68 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1 219 725 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,190 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2023 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 11,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at