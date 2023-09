FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der FTSE 100 gibt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 7 567,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,391 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 593,22 Punkte an der Kurstafel, nach 7 593,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 602,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 524,11 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 338,58 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 28.06.2023, einen Wert von 7 500,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der FTSE 100 noch bei 7 005,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 0,177 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 047,06 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Zähler.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Anglo American (+ 2,37 Prozent auf 22,48 GBP), Smiths (+ 2,20 Prozent auf 16,05 GBP), Rentokil Initial (+ 1,81 Prozent auf 5,96 GBP), Antofagasta (+ 1,27 Prozent auf 14,00 GBP) und Burberry (+ 1,22 Prozent auf 19,08 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Barratt Developments (-6,82 Prozent auf 4,36 GBP), Phoenix Group (-6,66 Prozent auf 4,74 GBP), Ocado Group (-5,43 Prozent auf 5,82 GBP), M&G (-3,65 Prozent auf 1,96 GBP) und BAT (-2,59 Prozent auf 25,57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 475 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,920 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Glencore-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

