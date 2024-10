FTSE 100-Handel aktuell: So steht der FTSE 100 am Mittag

Derzeit wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,61 Prozent aufwärts auf 8 309,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,573 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 258,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 258,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 256,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 337,68 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,588 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 282,76 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 153,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 389,70 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Anglo American (+ 4,07 Prozent auf 24,18 GBP), Barclays (+ 3,74 Prozent auf 2,47 GBP), Unilever (+ 3,33 Prozent auf 48,08 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,89 Prozent auf 106,85 GBP) und BP (+ 1,72 Prozent auf 4,10 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Bunzl (-2,12 Prozent auf 34,71 GBP), Taylor Wimpey (-1,59 Prozent auf 1,55 GBP), Schroders (-1,56 Prozent auf 3,57 GBP), Rolls-Royce (-1,45 Prozent auf 5,53 GBP) und InterContinental Hotels Group (-1,38 Prozent auf 84,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 33 037 078 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 220,720 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 5,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

