FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.08.2021 wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,37 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 74,822 3i-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 258,14 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 12.08.2024 auf 30,18 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +125,81 Prozent.

Am Markt war 3i jüngst 29,02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at