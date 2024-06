FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel wäre eine Ashtead-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Wer vor Jahren in Ashtead eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ashtead-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Ashtead-Aktie betrug an diesem Tag 54,78 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Ashtead-Aktie investiert, befänden sich nun 18,255 Ashtead-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ashtead-Anteile wären am 13.06.2024 1 003,29 GBP wert, da der Schlussstand 54,96 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +0,33 Prozent.

Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 25,11 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

