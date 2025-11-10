ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Langfristige Investition
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,05 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,870 ConvaTec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 2,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,24 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 115,24 GBP entspricht einer Performance von +15,24 Prozent.
Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLCmehr Nachrichten
|
10.11.25
|FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
04.11.25