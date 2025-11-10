FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ConvaTec-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,05 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,870 ConvaTec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 2,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,24 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 115,24 GBP entspricht einer Performance von +15,24 Prozent.

Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at