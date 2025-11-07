Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|FTSE 100-Marktbericht
|
07.11.2025 09:29:52
Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben
Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,21 Prozent tiefer bei 9 714,86 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,801 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 9 735,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 712,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 735,75 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,025 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.10.2025, den Stand von 9 483,58 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 9 100,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der FTSE 100 8 140,74 Punkte auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,61 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 1,64 Prozent auf 15,47 GBP), Hiscox (+ 1,48 Prozent auf 13,74 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,30 Prozent auf 0,85 GBP), ConvaTec (+ 1,20 Prozent auf 2,36 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,02 Prozent auf 1,67 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rightmove (-23,77 Prozent auf 5,00 GBP), International Consolidated Airlines (-7,73 Prozent auf 3,82 GBP), Auto Trader Group (-4,06 Prozent auf 7,66 GBP), Airtel Africa (-1,64 Prozent auf 2,89 GBP) und Flutter Entertainment (-1,07 Prozent auf 161,75 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 5 015 583 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219,576 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,28
|-1,20%
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|Auto Trader Group PLC
|8,45
|-5,06%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,78
|-0,56%
|ConvaTec PLC
|2,58
|-0,77%
|Flutter Entertainment
|178,30
|-3,91%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,30
|-11,28%
|Hiscox Ltd
|15,10
|0,67%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,22
|-10,09%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,94
|-1,58%
|Legal & General plc
|2,76
|3,76%
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,35
|-14,19%
|Smiths PLC
|28,10
|-1,40%
|WPP 2012 PLC
|3,08
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 682,57
|-0,55%
