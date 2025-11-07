Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
FTSE 100-Marktbericht 07.11.2025 09:29:52

Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagmorgen.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,21 Prozent tiefer bei 9 714,86 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,801 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 9 735,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 712,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 735,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,025 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.10.2025, den Stand von 9 483,58 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 9 100,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der FTSE 100 8 140,74 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,61 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 1,64 Prozent auf 15,47 GBP), Hiscox (+ 1,48 Prozent auf 13,74 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,30 Prozent auf 0,85 GBP), ConvaTec (+ 1,20 Prozent auf 2,36 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,02 Prozent auf 1,67 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rightmove (-23,77 Prozent auf 5,00 GBP), International Consolidated Airlines (-7,73 Prozent auf 3,82 GBP), Auto Trader Group (-4,06 Prozent auf 7,66 GBP), Airtel Africa (-1,64 Prozent auf 2,89 GBP) und Flutter Entertainment (-1,07 Prozent auf 161,75 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 5 015 583 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219,576 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten

Analysen zu Flutter Entertainmentmehr Analysen

15.12.23 Flutter Entertainment Buy Jefferies & Company Inc.
14.12.23 Flutter Entertainment Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.23 Flutter Entertainment Buy Deutsche Bank AG
24.11.23 Flutter Entertainment Equal Weight Barclays Capital
17.11.23 Flutter Entertainment Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,28 -1,20% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 146,55 1,52% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 8,45 -5,06% Auto Trader Group PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,78 -0,56% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
ConvaTec PLC 2,58 -0,77% ConvaTec PLC
Flutter Entertainment 178,30 -3,91% Flutter Entertainment
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,30 -11,28% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Hiscox Ltd 15,10 0,67% Hiscox Ltd
International Consolidated Airlines S.A. 4,22 -10,09% International Consolidated Airlines S.A.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,94 -1,58% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,76 3,76% Legal & General plc
Rightmove PLC Registered Shs 6,35 -14,19% Rightmove PLC Registered Shs
Smiths PLC 28,10 -1,40% Smiths PLC
WPP 2012 PLC 3,08 0,65% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 682,57 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen