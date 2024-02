FTSE 100-Papier D S Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine D S Smith-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in D S Smith eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die D S Smith-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das D S Smith-Papier an diesem Tag 3,72 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 686,728 D S Smith-Aktien. Die gehaltenen D S Smith-Aktien wären am 02.02.2024 7 385,81 GBP wert, da der Schlussstand 2,75 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 26,14 Prozent vermindert.

D S Smith markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at