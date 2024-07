FTSE 100-Papier Halma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Halma Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Halma am 25.07.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,22 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,00 Prozent an. 78,20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 6,68 Prozent an.

Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte das Halma-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 25,28 GBP. Der Halma-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Halma-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Halma-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Halma weist für 2024 eine Dividendenrendite von 0,91 Prozent auf. Damit ergab sich für die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Renditenhistorie zeigt.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Halma via London 12,61 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 16,66 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Halma- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,23 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 0,92 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Halma

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Halma steht aktuell bei 9,687 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Halma besitzt aktuell ein KGV von 33,24. 2024 setzte Halma 2,034 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,71 GBP.

Redaktion finanzen.at