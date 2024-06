FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Next-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Next-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Next-Aktie bei 80,54 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1,242 Next-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2024 gerechnet (91,76 GBP), wäre das Investment nun 113,93 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Next eine Börsenbewertung in Höhe von 10,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at