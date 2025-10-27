Pearson Aktie

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Profitables Pearson-Investment? 27.10.2025 10:04:55

FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2022 wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pearson-Anteile an diesem Tag bei 9,49 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 105,374 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 11,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 189,67 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 18,97 Prozent vermehrt.

Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,20 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pearson plc

Analysen zu Pearson plc

Aktien in diesem Artikel

Pearson plc

