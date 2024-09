FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 164,80 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, befänden sich nun 60,680 Spirax-Sarco Engineering-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2024 auf 74,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 511,53 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 4 511,53 GBP entspricht einer negativen Performance von 54,88 Prozent.

Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at