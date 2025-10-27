FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SSE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Anteile betrug an diesem Tag 13,23 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,574 SSE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 438,17 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 24.10.2025 auf 19,03 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 438,17 GBP entspricht einer Performance von +43,82 Prozent.

SSE wurde am Markt mit 20,95 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at