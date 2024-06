FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Tesco Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Tesco-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Tesco am 14.06.2024 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,12 GBP beschlossen. Damit wurde die Tesco-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,09 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Tesco beträgt 778,00 Mio. GBP. Tesco hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 9,43 Prozent verkleinert.

Tesco-Dividendenrendite

Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Tesco-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Tesco-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Tesco verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 4,33 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 4,41 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren blieb der Tesco-Aktienkurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Tesco- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,13 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 4,16 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Titel Tesco

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Tesco beträgt aktuell 21,379 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Tesco weist aktuell ein KGV von 16,63 auf. Der Umsatz von Tesco belief sich in 2024 auf 68,187 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,17 GBP.

Redaktion finanzen.at