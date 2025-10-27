Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Rentable Admiral Group-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Admiral Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Admiral Group-Aktie an diesem Tag bei 16,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 616,143 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 480,59 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 24.10.2025 auf 33,24 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 104,81 Prozent.
Am Markt war Admiral Group jüngst 10,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLCmehr Nachrichten
|
27.10.25
|FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Admiral Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
16.10.25
|Börse London: FTSE 100 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.10.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
16.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.10.25
|FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Admiral Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|37,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.