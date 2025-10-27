Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Rentable Admiral Group-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Admiral Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Admiral Group-Aktie an diesem Tag bei 16,23 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 616,143 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 480,59 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 24.10.2025 auf 33,24 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 104,81 Prozent.

Am Markt war Admiral Group jüngst 10,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

