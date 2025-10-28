FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Associated British Foods-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Associated British Foods-Anteile an diesem Tag 34,70 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 28,818 Associated British Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 22,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,94 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,01 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 16,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at