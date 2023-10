FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Coca-Cola HBC abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,51 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,256 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2023 auf 21,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 077,40 GBP wert. Damit wäre die Investition 7,74 Prozent mehr wert.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 7,84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at