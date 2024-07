FTSE 100-Titel D S Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in D S Smith von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in D S Smith eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.07.2014 wurde die D S Smith-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen D S Smith-Anteile an diesem Tag bei 2,48 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die D S Smith-Aktie investiert, befänden sich nun 40,283 D S Smith-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,38 GBP, da sich der Wert einer D S Smith-Aktie am 05.07.2024 auf 4,18 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 68,38 Prozent.

D S Smith erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at