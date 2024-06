FTSE 100-Titel D S Smith-Aktie: So viel hätten Anleger an einem D S Smith-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in D S Smith-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden D S Smith-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,20 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die D S Smith-Aktie investiert hat, hat nun 238,209 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des D S Smith-Papiers auf 3,61 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 860,89 GBP wert. Mit einer Performance von -13,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

D S Smith wurde am Markt mit 4,96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at