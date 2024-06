FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Glencore-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 3,15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,726 Glencore-Anteilen. Die gehaltenen Glencore-Papiere wären am 24.06.2024 145,78 GBP wert, da der Schlussstand 4,60 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 45,78 Prozent gleich.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 55,32 Mrd. GBP beziffert. Die Erstnotiz der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Ein Glencore-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at