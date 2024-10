FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Glencore-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 256,049 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2024 1 076,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,21 GBP belief. Mit einer Performance von +7,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 51,61 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt des Glencore-Papiers wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at