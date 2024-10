FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Glencore-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Glencore-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Glencore-Aktie bei 4,45 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,472 Glencore-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,31 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 07.10.2024 auf 4,38 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,69 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Glencore belief sich jüngst auf 52,69 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at