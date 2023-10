FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Halma-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12,46 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,257 Halma-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2023 gerechnet (18,32 GBP), wäre das Investment nun 1 470,30 GBP wert. Mit einer Performance von +47,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

