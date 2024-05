FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: Mit dieser Dividendenzahlung können Howden Joinery Group-Aktionäre rechnen

Howden Joinery Group-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Howden Joinery Group-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Howden Joinery Group am 02.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,21 GBP je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. Howden Joinery Group zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 114,10 Mio. GBP. Damit wurde die Howden Joinery Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,783 Prozent zurückgeschraubt.

Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der Howden Joinery Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 8,59 GBP. Heute wird das Howden Joinery Group-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Howden Joinery Group-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Howden Joinery Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist die Howden Joinery Group-Aktie eine Dividendenrendite von 2,58 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,62 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Howden Joinery Group-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von Howden Joinery Group via London 62,47 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 256,64 Prozent besser entwickelt als der Howden Joinery Group-Kurs.

Dividendenaussichten von Howden Joinery Group

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,21 GBP. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,49 Prozent sinken.

Basisdaten von Howden Joinery Group

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Howden Joinery Group beträgt aktuell 4,704 Mrd. GBP. Howden Joinery Group verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,52. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Howden Joinery Group auf 2,311 Mrd.GBP, das EPS machte 0,46 GBP aus.

