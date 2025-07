Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Um 12:10 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 9 149,34 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,638 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 061,49 Punkten, nach 9 061,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 060,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 158,21 Zähler.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 758,99 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 24.04.2025, einen Wert von 8 407,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, lag der FTSE 100 bei 8 153,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,77 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 158,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Howden Joinery Group (+ 11,50 Prozent auf 9,32 GBP), Reckitt Benckiser (+ 10,40 Prozent auf 55,64 GBP), BT Group (+ 7,92 Prozent auf 2,15 GBP), Airtel Africa (+ 6,94 Prozent auf 1,96 GBP) und Vodafone Group (+ 4,72 Prozent auf 0,87 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen SSE (-2,09 Prozent auf 18,72 GBP), 3i (-1,52 Prozent auf 42,78 GBP), Fresnillo (-1,50 Prozent auf 14,41 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,41 Prozent auf 85,08 GBP) und Melrose Industries (-1,10 Prozent auf 5,21 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 584 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 190,931 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 5,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die höchste Dividendenrendite.

