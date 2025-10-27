FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,06 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert, befänden sich nun 117,564 InterContinental Hotels Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des InterContinental Hotels Group-Papiers auf 93,48 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 989,89 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,90 Prozent angezogen.

InterContinental Hotels Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at