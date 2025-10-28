Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Performance im Blick
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kingfisher-Papier an diesem Tag 2,91 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 343,944 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 1 071,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 071,73 GBP, was einer positiven Performance von 7,17 Prozent entspricht.
Am Markt war Kingfisher jüngst 5,37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
