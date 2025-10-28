Kingfisher Aktie

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

Kingfisher-Performance im Blick 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Kingfisher-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kingfisher-Papier an diesem Tag 2,91 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 343,944 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 1 071,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 071,73 GBP, was einer positiven Performance von 7,17 Prozent entspricht.

Am Markt war Kingfisher jüngst 5,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

