WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

Frühe Anlage 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Land Securities Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Land Securities Group gewesen.

Am 29.10.2024 wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Land Securities Group-Anteile an diesem Tag 6,18 GBP wert. Bei einem Land Securities Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 618,123 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Land Securities Group-Papiere wären am 28.10.2025 10 347,90 GBP wert, da der Schlussstand 6,40 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,48 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

