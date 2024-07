FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Legal General-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Legal General-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,62 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 38,241 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Legal General-Aktien wären am 03.07.2024 88,26 GBP wert, da der Schlussstand 2,31 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,74 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 13,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at