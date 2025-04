FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich stärker

Am Donnerstag ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 8 407,44 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,589 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 403,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 403,18 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 415,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 361,79 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent zu. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 24.03.2025, bei 8 638,01 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 24.01.2025, einen Wert von 8 502,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2024, lag der FTSE 100 bei 8 040,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 1,78 Prozent zu. Bei 8 908,82 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Weir Group (+ 4,54 Prozent auf 23,02 GBP), Ashtead (+ 3,29 Prozent auf 41,08 GBP), Anglo American (+ 2,67 Prozent auf 21,55 GBP), StJamess Place (+ 2,22 Prozent auf 9,31 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,94 Prozent auf 18,40 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Legal General (-5,73 Prozent auf 2,37 GBP), Hiscox (-3,18 Prozent auf 11,26 GBP), Bunzl (-2,85 Prozent auf 23,18 GBP), HSBC (-2,12 Prozent auf 8,27 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-1,72 Prozent auf 3,26 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 61 846 057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Unilever-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 222,524 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der M&G-Aktie an.

Redaktion finanzen.at