Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Lohnendes Phoenix Group-Investment?
|
31.10.2025 10:04:19
FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Phoenix Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 6,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Phoenix Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 150,966 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 1 029,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,82 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,96 Prozent.
Der Börsenwert von Phoenix Group belief sich zuletzt auf 6,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
