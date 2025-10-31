FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Phoenix Group gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Phoenix Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 6,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Phoenix Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 150,966 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 1 029,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,82 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,96 Prozent.

Der Börsenwert von Phoenix Group belief sich zuletzt auf 6,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at