FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SSE eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SSE gewesen.

Die SSE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,66 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 638,570 SSE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2023 auf 16,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 475,73 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,76 Prozent.

Alle SSE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at