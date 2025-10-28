FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

United Utilities-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 9,42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,613 United Utilities-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,11 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Papiers am 27.10.2025 auf 12,17 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 29,11 Prozent.

Insgesamt war United Utilities zuletzt 8,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at