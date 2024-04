FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das 3i-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,83 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 260,892 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.04.2024 7 364,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,23 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 636,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von 3i belief sich zuletzt auf 27,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at