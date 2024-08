FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Barratt Developments-Aktie an diesem Tag 3,69 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,130 Barratt Developments-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,36 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 16.08.2024 auf 5,36 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 45,36 Prozent.

Der Barratt Developments-Wert an der Börse wurde auf 5,19 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at