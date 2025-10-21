Gewinne in London: FTSE 100 auf grünem Terrain

Lloyds Banking Group Aktie

FTSE 100-Performance im Fokus 21.10.2025 12:26:48

Das macht der FTSE 100 mittags.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,20 Prozent stärker bei 9 421,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,721 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 9 403,57 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 403,57 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 403,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 440,09 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 9 216,67 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 9 012,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 318,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 577,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,05 Prozent auf 1,75 GBP), Segro (+ 3,40 Prozent auf 6,95 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,45 Prozent auf 41,80 EUR), HSBC (+ 1,93 Prozent auf 9,89 GBP) und RELX (+ 1,76 Prozent auf 34,65 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-4,80 Prozent auf 22,92 GBP), Bunzl (-2,14 Prozent auf 23,98 GBP), Antofagasta (-2,00 Prozent auf 26,43 GBP), easyJet (-1,30 Prozent auf 4,80 GBP) und RS Group (-1,17 Prozent auf 5,47 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 8 729 289 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,214 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,26 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

