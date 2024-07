FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Burberry

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Burberry-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Burberry am 16.07.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,61 GBP. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Burberry zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 233,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14,78 Prozent.

Veränderung der Burberry-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Burberry-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 7,05 GBP. Heute wird die Burberry-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Burberry-Papier auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Burberry-Wertpapier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 5,03 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 2,36 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Burberry-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Burberry via London um 66,25 Prozent gesunken. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -42,16 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Burberry

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,34 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,75 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der Burberry-Aktie

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Burberry steht aktuell bei 2,655 Mrd. GBP. Das Burberry-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 16,40. 2024 setzte Burberry 2,968 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,74 GBP.

Redaktion finanzen.at