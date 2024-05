FTSE 100-Wert D S Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in D S Smith von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in D S Smith-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die D S Smith-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren D S Smith-Anteile 3,18 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die D S Smith-Aktie investierten, hätten nun 3 148,615 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 782,12 GBP, da sich der Wert einer D S Smith-Aktie am 17.05.2024 auf 3,74 GBP belief. Damit wäre die Investition um 17,82 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von D S Smith betrug jüngst 5,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at