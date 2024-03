FTSE 100-Wert D S Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in D S Smith von vor 10 Jahren abgeworfen

Das D S Smith-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,00 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die D S Smith-Aktie investierten, hätten nun 3 333,600 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.03.2024 auf 3,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 360,91 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 13,61 Prozent.

Der Börsenwert von D S Smith belief sich jüngst auf 4,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at