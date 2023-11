FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Frasers Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Frasers Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,61 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investierten, hätten nun 216,826 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2023 gerechnet (8,49 GBP), wäre das Investment nun 1 839,77 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 83,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Frasers Group bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at