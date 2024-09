FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das Glencore-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Glencore-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 347,418 Glencore-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 686,62 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 09.09.2024 auf 3,70 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,13 Prozent.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,09 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Glencore-Anteils bei 6,55 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at