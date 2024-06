FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Glencore-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,67 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 141,328 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2024 auf 4,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 600,64 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 55,41 Mrd. GBP. Der Glencore-Börsengang fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Glencore-Aktie bei 6,55 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at