FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Howden Joinery Group für Aktionäre vor

Howden Joinery Group-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Howden Joinery Group-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Howden Joinery Group am 01.05.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,21 GBP beschlossen. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. Die Gesamtausschüttung von Howden Joinery Group umfasst 115,90 Mio. GBP. Damit wurde die Howden Joinery Group-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,58 Prozent erhöht.

Howden Joinery Group- Dividendenrenditeanpassung

Zum London-Schluss ging der Howden Joinery Group-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 7,97 GBP aus dem Handel. Der Howden Joinery Group-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Howden Joinery Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Howden Joinery Group-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Howden Joinery Group weist für 2024 eine Dividendenrendite von 2,70 Prozent auf. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,58 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Howden Joinery Group-Kurs via London um 7,22 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 24,23 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Howden Joinery Group- Dividendenerwartung

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,22 GBP aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,73 Prozent zulegen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Howden Joinery Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Howden Joinery Group beläuft sich aktuell auf 4,383 Mrd. GBP. Das KGV von Howden Joinery Group beläuft sich aktuell auf 17,21. Im Jahr 2024 erzielte Howden Joinery Group einen Umsatz von 2,322 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,46 GBP.

