FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Intermediate Capital Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 14,04 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investierten, hätten nun 712,251 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 22,86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 282,05 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 62,82 Prozent.

Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 6,52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at