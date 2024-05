FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Spirax-Sarco Engineering Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering am 15.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,60 GBP je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 5,26 Prozent gestiegen.

Spirax-Sarco Engineering-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Spirax-Sarco Engineering-Titel via London bei einem Wert von 96,55 GBP. Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Spirax-Sarco Engineering-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2023 verzeichnet die Spirax-Sarco Engineering-Aktie eine Dividendenrendite von 1,52 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,43 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Spirax-Sarco Engineering-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Spirax-Sarco Engineering via London um 20,34 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -17,20 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Spirax-Sarco Engineering

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,66 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,72 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Spirax-Sarco Engineering

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Spirax-Sarco Engineering beträgt aktuell 6,805 Mrd. GBP. Das Spirax-Sarco Engineering-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 42,11. 2023 setzte Spirax-Sarco Engineering 1,683 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,49 GBP.

Redaktion finanzen.at