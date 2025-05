FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: StJamess Place-Dividende verringert sich

StJamess Place-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die StJamess Place-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel StJamess Place am 13.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,18 GBP vereinbart. So ermäßigte sich die StJamess Place-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 25,00 Prozent. StJamess Place zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 76,60 Mio. GBP. Das kommt einer Verringerung der StJamess Place- Gesamtausschüttung um 73,55 Prozent gleich.

StJamess Place-Qualitätsdividendenrendite

Zum London-Schluss ging das StJamess Place-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 10,96 GBP aus dem Handel. Am 14.05.2025 wird der StJamess Place-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem StJamess Place-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2024 verzeichnet der StJamess Place-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,49 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von StJamess Place via London 37,80 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 262,45 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

StJamess Place- Dividendenprognose

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,64 Prozent abnehmen.

StJamess Place-Basisdaten

StJamess Place ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5,837 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von StJamess Place beträgt aktuell 11,88. 2024 setzte StJamess Place 25,923 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,73 GBP.

