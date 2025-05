Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels stärker

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,79 Prozent auf 8 564,02 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,569 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 496,80 Punkten, nach 8 496,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 587,71 Punkte, das Tagestief hingegen 8 496,80 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,77 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 02.04.2025, einen Stand von 8 608,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 673,96 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2024, lag der FTSE 100 bei 8 172,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3,68 Prozent nach oben. 8 908,82 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 2,63 Prozent auf 17,19 GBP), NatWest Group (+ 2,54 Prozent auf 4,88 GBP), Glencore (+ 2,39 Prozent auf 2,50 GBP), Haleon (+ 2,32 Prozent auf 3,98 GBP) und Rio Tinto (+ 2,13 Prozent auf 45,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Pearson (-2,30 Prozent auf 11,48 GBP), SSE (-1,70 Prozent auf 16,78 GBP), Severn Trent (-1,37 Prozent auf 27,42 GBP), Kingfisher (-1,20 Prozent auf 2,88 GBP) und StJamess Place (-1,10 Prozent auf 9,92 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 4 011 269 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 195,730 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. Die M&G-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at